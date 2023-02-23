Мостовой: «Где те, кто кричали, что Дзюба никакой?»

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой выразил слова поддержки новичку «Локомотива» Артёму Дзюбе, который вчера впервые сыграл за новый клуб в матче Фонбет Кубка России против «Спартака» (0:1). Забить форварду не удалось, однако в паре эпизодов он был к этому очень близок.

«Многие постоянно клюют Дзюбу, но он не выходил на поле два месяца, а оказался лучшим в составе «Локомотива» во втором тайме, даже лучшего игрока матча получил. Где те, кто кричал, что он никакой? Надо меньше слушать таких людей, в следующий раз выйдет и сыграет еще лучше», - цитирует Мостового «Матч ТВ».

Новая возможность забить бывшему клубу у Дзюбы будет 27 февраля – в этот день «Локо» приедет в гости к «Спартаку» на ответный матч в рамках кубковой серии.