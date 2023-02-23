Галактионов заявил, что так и не понял причину отменённого гола Магкеева

Рулевой московских «железнодорожников» Михаил Галактионов признался, что так и не понял, почему гол его команды в концовке встречи со «Спартаком» отменили. Напомним, Станислав Магкеев плечом поразил ворота Александра Максименко, однако рефери Владислав Безбородов отменил взятие ворот.

«Понял ли я причину, по который отменили гол? Не совсем. Смотрели эпизод по горячим следам, но не поняли, нужно посмотреть в более спокойной обстановке, сложно пока сказать. Счет 0:1 ни о чем не говорит, есть игра, и мы сделаем всё для победы в следующем матче», - цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Уже в следующий понедельник нас ждёт вторая глава противостояния «Спартака» и «Локомотива» в четвертьфинале Кубка России.