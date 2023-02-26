Непомнящий: «У «Локомотива» есть шансы пройти «Спартак»

Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий, творец камерунского чуда на чемпионате мира 1990 года, поделился своими ожиданиями от кубкового противостояния между «Спартаком» и «Локомотивом». В первом матче красно-белые выиграли с минимальным преимуществом благодаря голу Пруцева, но Непомнящий считает, что в ответной игре все может измениться в пользу «Локомотива».

- Первый матч показал, что у «Локомотива» есть шансы пройти дальше. Уже видно, что дела у команды налаживаются. Никто из новичков меня не разочаровал. В первой игре все смотрелись довольно неплохо, - цитирует Непомнящего «Чемпионат».