Кечинов рассказал, за счёт чего «Спартак» победил «Локомотив»

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов в беседе с журналистом «Спорт-экспресса» высказался о победе «красно-белых» над «Локомотивом» в ответном матче ¼ финала Кубка России.

«Игра была качественной. Были и красивые голы, и интенсивность игры была высокая. На стороне «Спартака» было чуть больше мастерства и везения. За счет чего они и выиграли», - сказал эксперт.

Матч на «Открытие Банк Арене» завершился победой подопечных Гильермо Абаскаля со счетом 4:2. По сумме двух поединков «Спартак» выиграл 5:2 и вышел в полуфинал Пути РПЛ. «Локо» перешел в Путь регионов.