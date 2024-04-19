Шалимов считает, что ЦСКА заслуживает победы в Кубке России

Бывший наставник «Урала» Игорь Шалимов поделился комментарием об игре ЦСКА в нынешнем розыгрыше Кубка России.

Специалист заявил, что ЦСКА является единственной командой, которая на каждый матч Кубка России проводит минимальную ротацию.

«Такое отношение мне очень нравится — «армейцы» вот этим заслуживают победы в турнире», — цитирует Шалимова портал «РБ Спорт».

В финальном матче Кубка России Пути РПЛ подопечные Владимира Федотова встретятся с «Зенитом». Первая игра между командами запланирована на 30 апреля – 2 мая, ответная — 14-16 мая.

Напомним, ЦСКА является действующим обладателем трофея. В главном матче прошлого розыгрыша «армейцы» одолели «Краснодар».