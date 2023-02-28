Мор – об игре с «Локомотивом»: «Спартак» просто был сильнее»

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал победу «красно-белых» над столичным «Локомотивом» (4:2).

Специалист считает, что такой футбол, какой обе команды начали демонстрировать с первых же секунд поединка, очень нравится абсолютному большинству любителей футбола.

«Главное - не сваливаться в тему судейства, судейский вопрос не решил исход матча, «Спартак» просто был сильнее», - цитирует Мора «Матч Премьер».

Также эксперт добавил, что ему жаль голкипера «красно-зелёных» Илью Лантратова, который несколько раз спасал ворота своей команды от ударов с одиннадцатиметровой отметки, однако под конец всё же пропустил мяч с пенальти.