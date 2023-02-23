Иван Игнатьев: «Конкуренция в составе – всегда хорошо, только добавит «Локо» плюсов»

Нападающий московского «Локомотива» Иван Игнатьев после кубкового матча против «Спартака» (0:1) высказался о конкуренции с новичком «Локо» Артёмом Дзюбой за место в основе.

«Сезон длинный. Всё игра покажет. Каждый спортсмен хочет играть. Но конкуренция — это всегда хорошо, только добавит команде плюсов», - цитирует Игнатьева «Матч ТВ».

Напомним, опытный конкурент молодого футболиста сегодня был признан зрителями «Матч ТВ» лучшим игроком встречи, несмотря на победу «Спартака». Сам Игнатьев провёл на поле лишь несколько финальных минут.

Ответная встреча «красно-белых» и «железнодорожников» пройдёт в следующий понедельник на «Открытие Арене».