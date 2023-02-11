Рахимов: «Абаскаль стабилизирует то, что было осенью»

Известный футбольный тренер Рашид Рахимов поделился мыслями от победы московского «Спартака» в товарищеском Winline Зимнем кубке РПЛ.

«Во всех трех играх «Спартак» показал. Понятно, что Абаскаль делал замены, игроки по ходу матча усиливали игру, это очень важный момент. Полагаю, тренер стабилизирует то, что было осенью», - цитирует Рахимова «Матч-ТВ».

Специалист добавил, что «Спартак» во время турнира выглядел хорошо, однако не стоит забывать, что в ОАЭ прошёл лишь подготовительный турнир.

«Но то, что сегодня показывает «Спартак» — это хорошо», - добавил Рахимов.

На турнире «Спартак» сначала обыграл в серии пенальти «Ростов» (2:1, 0:0 по итогам основного времени), а потом разгромил «Краснодар» (4:0). В финальном матче турнира «красно-белые» одолели «Сочи» Курбана Бердыева.