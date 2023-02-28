«Спартак» на кураже, а «Локомотив» не вылетит: Что показал Кубок

«Спартак» и «Локомотив» выдали безумный матч в рамках Кубка России, удовлетворив своих болельщиков как минимум игрой. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» резюмирует итоги встречи.

После матча «Спартака» и «Локомотива» много обсуждается судейство, но очень хочется отбросить эту шелуху и оценить футбол. Это была крутая игра, и болельщики обеих команд могут быть довольны и с оптимизмом смотреть в будущее. Спроси поклонников той и другой команды, хотят ли они, чтобы каждый из коллективов продолжил играть так же – точно будет положительный ответ.

Подопечные Гильермо Абаскаля показали сумасшедший кураж и умение переламывать игру. «Спартак» здорово начал, потом провалился, но сумел переломить тяжело складывающийся матч, прибавить и добиться победы. «Красно-белые» напомнили команду времён Массимо Карреры, которая умела на кураже вырывать победу за победой несмотря ни на что.

У «Спартака» сумасшедший матч выдал Роман Зобнин, который успевал повсюду. Хорош был Промес, который, кажется, всё же сумел в одиночестве подготовиться. Ну и конечно блистал Михаил Игнатов, который творил. Именно этого от хавбека ждут на постоянной основе или хотя бы на более частой, чем бывает сейчас.

Однако «Локомотив» был не хуже именно по игре. «Железнодорожники» в свою очередь показали, что смогли переломить плохо складывающуюся игру. «Локомотив» проявил сумасшедший характер, быстро сравняв счёт в первом тайме, а затем боролся до самого конца. При счёте 1:3 подопечные Галактионова не бросили играть, а сократили счёт и пытались забить ещё.

Миранчук вновь показал себя в качестве лидера «Локомотива». Сергей Пиняев старался изо всех сил и несколько раз делал такие тонкие пасы, что оставалось только восхищаться. Добавим к этому сумасшедшую самоотдачу Баринова, который старался вцепиться в каждый мяч.

Если «Спартак» и «Локомотив» продолжат играть так же, как в матче четвертьфинала, то могут решить свои задачи. «Красно-белые» действительно могут постараться догнать «Зенит». Конечно, чемпионская гонка скорее зависит от питерцев, но москвичи показали, что могут воспользоваться ошибками соперника, если тот их допустит. Что касается «Локомотива», то с такой игрой «железнодорожники» не должны бояться не то что вылета, но спокойно могут выбираться из зоны переходных матчей.

Главный вопрос заключается в том, смогут ли команды продолжать играть на том же уровне. Если смотреть на «Спартак», то в этом уверенности больше. У «красно-белых» есть довольно серьёзный запас прочности. В матчах против «Локомотива» не играл Александр Соболев – один из лучших игроков команды. Чувствовалось и отсутствие Шамара Николсона, который мог добавить и вариативности, и мощи. Однако уже в чемпионате в ближайшем матче оба смогут выйти на поле, так как дисквалификация распространяться не будет. Видно, что и тот же Тавареш осваивается.

«Локомотив» же, кажется, играл едва ли не на пределе. Если Галактионов сможет заставить команду играть без серьёзного снижения требований к себе, то в любом случае у команды всё будет хорошо. Однако Дзюба, видимо, пока не до конца вписался, а Пиняева не всегда понимают партнёры. И всё же перспективы у «Локомотива» хорошие.

В общем, дерби прошло на славу. Результатом все довольны быть не могут, а вот игрой – вполне.

Реклама

Роман Андреев