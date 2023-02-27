Дюрица: «Дзюба – топ-нападающий, голевая машина»

Бывший словацкий защитник московского «Локомотива» Ян Дюрица в преддверии матча со «Спартаком» в Кубке России прокомментировал февральский приход в «Локо» Артёма Дзюбы.

«Дзюба присоединился к «Локомотиву» в нужное время. Команде необходимы голы, чтобы исправлять тяжелую ситуацию, в которую они себя загнали. В этом плане Артем — то, что нужно. Дзюба — топ-нападающий, голевая машина. Он принесет пользу «Локомотиву», - цитирует Дюрицу «РБ Спорт».

Словак добавил, что и сам Дзюба настроен на то, чтобы показать себя в новом клубе и доказать всем, что он способен ещё забивать голы и играть на высшем уровне.

Ответное дерби «Спартака» и «Локомотива» в Кубке России состоится сегодня на «Открытие Арене», начало матча – 20:00, время московское.