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Гранат: «Надеюсь, «Динамо» возьмёт реванш у «Спартака»

18 Апреля 2024 • 20:12 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
02.05 19:00

Экс-игрок «Динамо» и «Спартака» Владимир Гранат высказался о предстоящем столичном дерби между командами.

«Надеюсь, «Динамо» возьмет реванш у «Спартака» за поражение в чемпионате. Последний матч «бело-голубых» мне понравился. «Динамо» еще прибавит в оставшихся играх», — приводит слова Граната портал «РБ Спорт».

По итогам жеребьевки полуфинала Кубка России Пути регионов стало известно, что «Динамо» встретится со «Спартаком», а «Ростов» сыграет с «Балтикой». Оба поединка пройдут 30 апреля – 2 мая.

Напомним, в начале апреля «Динамо» проиграло у себя дома «Спартаку» со счетом 1:2 в рамках матча 23-го тура РПЛ.

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