Дзюба: «У Магкеева забрали чистый гол»

Новичок московского «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал незасчитанный гол в ворота «Спартака» в исполнении своего партнёра по команде – Станислава Магкеева. Напомним, Магкеев поразил ворота «Спартака» в конце второго тайма дерби, однако арбитр встречи Владислав Безбородов посмотрел видеоповтор и не засчитал забитый мяч.

«Мне кажется, у Магкеева забрали гол, надо такие засчитывать, забил красиво, плечом. Такие вещи надо засчитывать, чтобы было интересно. Второй тайм был за нами», - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Форвард заявил, что чувствовал себя отлично, и очень удивился, что его хватило на все 90 минут матча.