Актёр Баринов — о матче «Локомотива» со «Спартаком»: «С 0:1 можно отыграться»

Известный актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов оценил шансы «красно-зелёных» отыграться со счёта 0:1 в противостоянии со «Спартаком» в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России.

По мнению Баринова, «Локомотиву» по силам пробиться в следующий этап турнира, так как 0:1 — не тот счёт, который может стать препятствием.

«В первом матче меня очень расстроило, что «Локомотив» после отменённого гола сразу сник. Посмотрим во второй встрече, насколько команда психологически готова. Конечно, с 0:1 можно отыграться», — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

Ответная встреча «Локомотива» и «Спартака» состоится 27 февраля. Начало — в 20:00 по московскому времени.