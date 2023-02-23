Бышовец рассказал, какие факторы оказали влияние на матч «Локомотив» — «Спартак»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о матче 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком», который завершился победой «красно-белых» со счётом 1:0.

Специалист считает, что на характер встречи сильно повлияла погода, так как из-за мороза командам не удалось показать комбинационный футбол, но зато было много борьбы.

«На качество игры повлияло качество поля и температура -10. От этого матча можно было ожидать комбинационной игры, но погода способствовала тому, что было много борьбы. В целом, и это составило положительный фактор», — цитирует Бышовца Vprognoze.ru.

Также тренер подчеркнул, что российским игрокам «Спартака» не хватило опыта, поэтому во втором тайме инициатива перешла к «железнодорожникам».

Ответная встреча между этими командами состоится 27 февраля. Начало — в 20:00 по московскому времени.