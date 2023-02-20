Обновлённый «Локомотив» против усилившегося «Спартака»: кто победит в первом матче года

Вот и заканчивается длинное межсезонье в российском футболе. Уже в 1/4 финала Кубка России нас ждёт московское дерби: «Локомотив» 22 февраля сразится со «Спартаком». Если, конечно, матч не отменят из-за морозов. Команды по-разному провели трансферные кампании, но обе как-то изменились с последнего официального матча.

«Локомотив» претерпел глобальные изменения. Тут и новое руководство, и новый тренер (хоть и провёл 2 официальные игры), и новые футболисты, и уход старых игроков. Покинули команду в зимнее окно 5 футболистов: Джирано Керк (аренда в «Антверпен»), Тин Едвай (аренда в «Аль-Айн»), Педро Габриэл (аренда в «Сан-Паулу»), Марк Мампасси (аренда в «Антальяспор») и Марко Раконьяц (аренда в «Црвену Звезду»). Все данные игроки были приобретены в эпоху немецких управленцев.

Пополнило клуб шесть футболистов: Пиняев и Глушенков были куплены в общем за 5,2 млн евро у самарских «Крыльев», свободными агентами перешли Дзюба, Смольников и Конти, а также за 200 тысяч евро был подписан из «Химок» Илья Лантратов, который в юности уже был в системе «Локомотива». Если трансферы Пиняева, Конти и Лантратова выглядят оправданными, то к остальным есть вопросы: Дзюба, который сейчас явно не в форме после провала в Турции; возрастной Смольников, игравший последние полгода в тонущем «Торпедо»; Глушенков, который далеко не факт, что сильнее Керка.

Галактионов наигрывал на сборах классическую схему 4-2-3-1. «Локо» сыграл 7 матчей в межсезонье. 5 побед, 1 ничья, 1 поражение. Разница мячей – 13:4. Расстановки часто менялись по ходу таймов. Раков опускался в полузащиту, Миранчук действовал как слева, так и на позиции "десятки", Марадишвили играл опорника, а потом мог перемещаться выше, Пиняев периодически менялся флангами. Часто команда действует хаотично. В целом, в отличие от немецких специалистов, у Галактионова видна структура игры, пусть и соперники на сборах были не самые звёздные. Большую часть предсезонки пропустил один из тех, за кого не было стыдно в первой части сезона – Артём Карпукас.

«Спартак» же этой зимой точно усилился и, кроме того, расстался с откровенным балластом. Покинули команду в качестве свободных агентов Миха Мевля и Николай Рассказов. Также были выкуплены Сунгатулин и Айртон «Уралом» и «Фламенго» соответственно, а Виталий Шитов отправился в аренду в петербургскую «Звезду», которую возглавляет знаменитый Дмитрий Комбаров. Проблемные позиции руководство «красно-белых» усилило. Команду пополнили центральный защитник, молодой парагвайский капитан «Серро Портеньо» Алексис Дуарте и крайний защитник «Бенфики» Томаш Тавареш. Суммарно за трансфер обоих игроков москвичи потратили не более 6 млн евро. Не менее важное событие – продление контракта с Гильермо Абаскалем до 2025 года. СМИ писали про интерес «Севильи», в которой испанец, к слову, уже работал, но с молодёжной командой. Однако руководство показало своё доверие, и специалист ответил взаимностью.

«Спартак» сыграл пять матчей на сборах, и во всех одержал победы. Причём три из этих побед были одержаны на предсезонном турнире Winline Кубок, в котором, помимо «красно-белых», участвовали «Краснодар», «Ростов» и «Сочи». Это обычно плохой знак для «Спартака», посмотрим, как будет в этот раз. Абаскаль преимущественно использовал схему 4-3-3, где давал полную свободу действий игрокам. Например, Денисов с позиции правого защитника периодически действовал в центре поля, Литвинов мог опускаться на одну линию с центральными защитниками, а атакующая троица постоянно менялась местами, запутывая соперников. Иногда по ходу матчей команда перестраивалась на схему 3-4-3 или 3-5-2.

Ориентировочные составы на кубковое дерби

«Локомотив»: Лантратов – Смольников, Магкеев, Конти, Ненахов – Баринов, Марадишвили – Пиняев, Миранчук, Глушенков – Дзюба.

«Спартак»: Максименко – Денисов, Дуарте, Джикия, Тавареш – Литвинов, Пруцев, Зобнин – Бальде, Игнатов, Мелёшин.

У «красно-белых» возможно появление Промеса, но, скорее всего, только со скамейки запасных.

Матч будет проходить в большой мороз, поэтому ждать футбольное пиршество особо не приходится. Скорее всего, «Спартак» будет действовать первым номером, а «Локомотив» ловить соперника на контратаках и при стандартах стараться найти Дзюбу в штрафной. Кто-кто, а Артём точно будет полон мотивации, тем более на матч с «любимым» клубом. Как, собственно, и Максим Глушенков, которому точно есть, что доказывать «красно-белым». Обновлённый «Локомотив» должен с первого же матча исправлять ситуацию и возвращать доверие болельщиков. Но, пожалуй, победу в первом матче года, скорее, одержит всё-таки «Спартак». Подопечные Абаскаля выглядят более крепкой и сыгранной командой, «Локомотиву» же придётся какое-то время сыгрываться. Всё это на бумаге, как будет на самом деле – посмотрим. Ждать осталось совсем недолго. Наконец-то российский футбол возвращается!