Ледяхов: «Будет интересное противостояние «Спартака» против Дзюбы, у Артёма точно будет боевой настрой»

Экс-футболист московского «Спартака» Игорь Ледяхов рассказал, какой настрой по его мнению будет у нападающего Артёма Дзюбы на поединок 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «красно-белыми».

«У Артёма точно будет боевой настрой. Он же бывший спартаковец, тем более с такой предысторией. Дзюба будет рвать и метать в матче со «Спартаком», если выйдет в стартовом составе. Будет интересное противостояние «Спартака» против Дзюбы», — считает Ледяхов, слова которого цитирует «РБ Спорт».

Напоминаем, что встреча между московскими командами пройдёт 22 февраля и начнётся в 20:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией можно на сайте LiveResult.ru.