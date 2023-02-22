​Газзаев выступает за перенос матча «Локомотив» - «Спартак»

Известный российский тренер Валерий Газзаев считает, что кубковый матч между «Локомотивом» и «Спартаком» следует перенести.

«Локомотив» и «Спартак» должны выйти на поле в 20:00 по московскому времени. В это время в столице ожидается сильный мороз.

«Считаю, что матч «Локомотив» - «Спартак» надо переносить. В такую погоду, в минус 14 градусов, большой риск получить травму. И в такой мороз, мне кажется, матчи не поводятся», - сказал Газзаев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Текстовая трансляция кубкового матча между «Локомотивом» и «Спартаком» планируется на портале LiveResult.