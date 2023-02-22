Сычёв: «Локомотив» пока непонятно, во что играет»

Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Дмитрий Сычёв подвёл итоги первого тайма матча своих экс-команд в рамках Фонбет Кубка России.

«К сожалению, пока не такой яркий первый тайм и по счёту, и по игре. Особых новшеств я не увидел. Видно, что «Спартак» играет в свою игру, а «Локомотив» пока непонятно, во что играет», — заявил Сычёв в интервью «Чемпионату». По его мнению, «красно-белые» владеют преимуществом, отметив, что в такой встрече тяжело проявить свои сильнейшие качества из-за погодных условий.

К середине второго тайма «Спартак» выигрывает у «Локомотива» с минимальным счётом после забитого мяча Данилы Пруцева в первом тайме.