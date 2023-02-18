Мелёшин поделился прогнозом на матч «Локомотив» — «Спартак» в Кубке России

Бывший игрок московского «Спартака» Алексей Мелёшин дал свой прогноз на четвертьфинальный поединок между «Локомотивом» и «Спартаком» в рамках Фонбет Кубка России.

«Шансы 50 на 50 в этом матче, жду только победы «Спартака». Возможно, в этой игре будет мало голов, так бывает после перерыва. Будем надеяться, что один «Спартак» забьёт», — сказал Мелёшин, слова которого приводит издание «РБ Спорт».

Алексей также признался, что ожидает энергичной и атакующей игры от «железнодорожников», признав опасность нападающего Артёма Дзюбы.

Напомним, что встреча состоится 22 февраля на «РЖД Арене». Текстовая трансляция матча будет доступна на сайте LiveResult.ru.