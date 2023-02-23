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Кечинов: «Дзюба оставил приятное впечатление после матча со «Спартаком»

23 Февраля 2023 • 19:38 Комментировать
Локомотив Москва
0:1
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал дебют нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче с «красно-белыми».

«Он в очень приличной форме. Даже странно, ведь большую часть сборов он пропустил. В этом матче он создавал остроту и цеплялся за мячи, только не забил. Конечно, своей игрой Артём оставил приятное впечатление», — приводит слова Кечинова Rusfootball.

Напомним, 34-летний форвард текущей зимой вернулся в Россию и подписал трудовой договор с «Локомотивом» до лета 2023 года.

В первом четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России «железнодорожники» проиграли «Спартаку» (0:1). Дзюба был признан лучшим игроком встречи. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Артём Дзюба Валерий Кечинов
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