«Спартак» легко пройдёт «Локомотив» — Шмаров

Бывший игрок «Спартака» Валерий Шмаров высказался в преддверии матча плей-офф Фонбет Кубка России между «красно-белыми» и «Локомотивом».

«Спартак», конечно, фаворит в кубковом матче против «Локомотива», тут даже никаких сомнений быть не может. «Красно-белые» очень неплохо выглядели на зимнем кубке РПЛ. «Спартак» легко пройдет дальше», — цитирует Шмарова Metaratings.

Эксперт отметил, что у игроков «Спартака» лучше психологическое состояние и турнирное положение. Плей-офф состоит из двух игр, но все равно не стоит ждать сюрпризов, считает Шмаров.

Матч «Локомотив» - «Спартак» пройдет 22 февраля, стартовый свисток арбитра запланирован на 20:00 по мск. Ответная встреча состоится 27 февраля.