Пименов выделил фаворита в дерби «Локомотив» - «Спартак»

Бывший игрок «Локомотива» Руслан Пименов порассуждал о предстоящем матче плей-офф Фонбет Кубка России между «железнодорожниками» и «Спартаком».

«Думаю, ажиотаж серьезный перед этой игрой, так как «Спартак» произвел очень хорошее впечатление на сборах. «Локомотив» взял шесть новых футболистов. Интересно на них посмотреть. «Спартак» — фаворит этого матча», — цитирует Пименова «РБ Спорт».

Эксперт добавил, главное, чтобы погода не повлияла на игру в отрицательную сторону.

Матч «Локомотив» - «Спартак» состоится 22 февраля, начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. Ответное дерби пройдет 27 февраля.