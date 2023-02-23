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Кубок России

​Шавло высказался о судействе дерби «Локомотив» - «Спартак»

23 Февраля 2023 • 18:58 Комментировать
Локомотив Москва
0:1
Спартак Москва
окончен

В среду вечером в рамках четвертьфинала Фонбет Кубка России играли «Локомотив» и «Спартак». «Красно-белые» победили на выезде со счётом 1:0. При этом судья отметил гол Станислава Магкеева, который мог уравнять количество единиц на табло.

Бывший футболист «Спартака» Сергей Шавло высказался о судействе прошедшего московского дерби.

«У Магкеева офсайда не было, но другой игрок «Локо», который как раз находился в офсайде, на эпизод повлиял. Так что ошибки судьи нет. И вообще, Безбородов отработал дерби хорошо. Не давал свистки при каждом падении, как это у нас часто бывает», - высказался Шавло, чьи слова приводит на своих страницах «Плеймейкер».

В понедельник, 27 февраля, «Спартак» и «Локомотив» проведут ответный матч на «Открытие Арене».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Сергей Шавло Владислав Безбородов
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