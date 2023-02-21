Цорн – об игре с «Локомотивом»: «Спартак» - фаворит в этом мачте»

Футбольный деятель Томас Цорн, в прошлом причастный и к «Спартаку», и к «Локомотиву», высказался о предстоящем матче между этими клубами.

Специалист заявил, что с теплом вспоминает время, проведённое как в одном, так и в другом клубе, и сказал, что во время ближайших очных игр будет ждать от команд красивого футбола.

«Объективно рассуждая, «Спартак» - фаворит в этом мачте, так как у них в этом сезоне есть стабильность, уверенность и наигранный состав», - приводит слова Цорна «Матч ТВ».

А вот что касается «Локомотива», то тут футбольный деятель отметил большое количество произошедших изменений, последствия которых ещё только предстоит увидеть.