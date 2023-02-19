Булыкин – об игре с «Локомотивом»: «Понятное дело, что фаворит «Спартак»

Двукратный обладатель кубка России в составе московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем поединке «железнодорожников» со столичным «Спартаком».

«Понятное дело, что фаворит «Спартак». Однако это кубковая игра, поэтому возможно всё: учитывая, что клубы только выходят после длинного перерыва. Не у всех будет всё получаться», - цитирует Булыкина «Чемпионат».

Специалист отметил важность фактора пропуска несколькими футболистами зимних сборов, причём как в одной, так и в другой команде. Эксперт признался, что ему будет интересно наблюдать за процессом выхода клубов из зимнего перерыва.

Матч «Локомотив» - «Спартак» состоится 22 февраля в 20:00.