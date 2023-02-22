Булыкин не ждёт быстрого эффекта от трансферов «Локомотива» и «Спартака»

В среду вечером в рамках Фонбет Кубка России сыграют «Локомотив» и «Спартак». Экс-форвард «железнодорожников» Дмитрий Булыкин не считает, что по итогам этого дерби можно будет делать выводы о зимней трансферной политике клубов.

«Кто как провёл трансферную кампанию, покажет время. На примере Дзюбы можно сказать, что он и хорошо может себя проявить, а может и не очень. То же самое с Промесом, который не прошёл всю предсезонку, а тренировался индивидуально», - сказал Булыкин, чьи слова приводит Vprognoze.

По словам Булыкина, оценивать работу «Локомотива» и «Спартака» на зимнем рынке можно будет только по прошествии двух-трёх месяцев.

Матч «Локомотив» - «Спартак» стартует 22 февраля в 20:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.