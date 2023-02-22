Юран – об игре «Локомотив» - «Спартак»: «Лучше перенести матч на другой день»

Известный российский специалист Сергей Юран прокомментировал потенциальный перенос сегодняшнего поединка между «Локомотивом» и «Спартаком».

Юран заявил, что сказать со стороны что-либо однозначное по поводу переноса московского дерби затруднительно, однако существует регламент, согласно которому должны приниматься решения, и руководство, которое эти решения должно принимать.

Как бывший футболист, Юран сказал, что играть уже при «-10» было непросто, а погода в Москве, согласно данным weather.com, сейчас – «-12» градусов по Цельсию.

«Если есть возможность, то лучше перенести матч на другой день. Если нет возможности, то играть придётся, к сожалению», - цитирует Юрана «Чемпионат».