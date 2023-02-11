Хлусевич: Поднимал ли зимний Кубок РПЛ? Лучше взять Кубок России

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался после победы в зимнем Кубке РПЛ.

«Тяжелый ли кубок? Не знаю, потому что даже не поднимал его. Лучше Кубок России взять в руки, это намного приятнее (улыбается). По силам ли сделать «золотой дубль»? Будем бороться, все возможно. У нас хорошая команда и коллектив», — приводит слова Хлусевича «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» выиграл все три матча в рамках товарищеского турнира и завоевал зимний Кубок РПЛ. Поверженными оказались «Ростов» (0:0, 2:1 по пен.), «Краснодар» (4:0) и «Сочи» (2:0).

Первый официальный матч в 2023 году «красно-белые» проведут против «Локомотива», игра состоится 22 февраля в рамках плей-офф Фонбет Кубка России.