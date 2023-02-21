Погребняк не видит фаворита в кубковом дерби «Локомотива» и «Спартака»

Бывший российский форвард Павел Погребняк, игравший в своё время за «Спартак», не видит фаворита в грядущем матче между «железнодорожниками» и «красно-белыми». Игра, напомним, состоится уже менее чем через сутки в Москве на «РЖД Арене».

«В этом дерби не будет фаворита. После длинной паузы все игры получаются непредсказуемыми и волнительными для каждого из соперников. Всё начинается с чистого листа, даже несмотря на отличную игру «Спартака» на сборах и усиления «Локомотива», - цитирует Погребняка «Чемпионат».

Напомним, «Спартак» этой зимой одержал победу в товарищеском Winline Зимнем Кубке РПЛ, а «Локомотив» пополнили шесть новичков, в их числе – звёздные Артём Дзюба и Игорь Смольников.