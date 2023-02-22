Абаскаль: «Для меня это первый опыт с такими температурами и такой травой»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий перед матчем с «Локомотивом».

- Я считаю, что футбол - это зрелище, а зрелище должно проходить в максимально хороших условиях. Что касается травмы и температуры, посмотрим, как будет сегодня игра развиваться. Я не могу дать своего мнения, потому что для меня это первый опыт с такими температурами и такой травой. Посмотрим, как будет в сегодняшнем матче. Я думаю, что сегодня этот вопрос для других людей, не для меня.

- На матч Кубка России вы выставили в стартовом составе 11 россиян. Это совпадение или запланированная история?

- У нас достаточно широкий состав и есть такая возможность. У нас есть как россияне, так и иностранные футболисты. Я всегда основываюсь в своем выборе, исходя из того, кто сейчас лучше. Сегодня я видел это в их глазах, что именно эти футболисты готовы начать матч с первых минут. Сегодня они будут защищать честь «Спартака» с первых минут, посмотрим. Я уверен в них, в россиянах.