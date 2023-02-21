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Кубок России

Смородская призвала Дзюбу забить «Спартаку»

21 Февраля 2023 • 03:22 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
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22.02 20:00

Именитый российский нападающий Артём Дзюба усилил состав московского «Локомотива», и вскоре ему предстоит впервые помочь своей команде в официальном матче - в 1/4 финала Кубка России. Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская надеется, что Дзюба сможет забить в ворота «Спартака» - своего бывшего клуба. Она считает, что Дзюба выйдет на поле предельно мотивированным.

- Будет супермотивация. Ожидаю интересного матча. Гадать, кто выиграет, не буду, но жду интересной борьбы. Будем надеяться хотя бы на один мяч Дзюбы, - заявила Смородская в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Ольга Смородская
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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