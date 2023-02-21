Смородская призвала Дзюбу забить «Спартаку»

Именитый российский нападающий Артём Дзюба усилил состав московского «Локомотива», и вскоре ему предстоит впервые помочь своей команде в официальном матче - в 1/4 финала Кубка России. Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская надеется, что Дзюба сможет забить в ворота «Спартака» - своего бывшего клуба. Она считает, что Дзюба выйдет на поле предельно мотивированным.

- Будет супермотивация. Ожидаю интересного матча. Гадать, кто выиграет, не буду, но жду интересной борьбы. Будем надеяться хотя бы на один мяч Дзюбы, - заявила Смородская в эфире телеканала «Матч ТВ».