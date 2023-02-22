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Кубок России

Олимпийская чемпионка Загитова «разогрела» «РЖД Арену» перед дерби видео

22 Февраля 2023 • 19:50 Комментировать
Локомотив Москва
0:0
Спартак Москва
1 3.60 X 3.10 2 2.35
1-й тайм

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова перед вечерним дерби «Локомотива» и «Спартака» выступила на «РЖД Арене» в необычной для себя роли – в роли диджея. Коротким видео делится пресс-служба ФОНБЕТ Кубка России.

На разогреве перед матчем Загитова сыграла диджей сет с казахстанским диджеем Imanbek, который является обладателем музыкальной премии «Грэмми-2021».

Напомним, что дерби «Локо» и «Спартака» стартует через считаные минуты. Ранее команды уже огласили стартовые составы, на поле с первых минут появятся самые звёздные новички «Локомотива» - Артём Дзюба, Игорь Смольников и Сергей Пиняев. Не пропустите трансляцию, начало матча – в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва РЖД Арена Алина Загитова
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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