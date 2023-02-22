Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова перед вечерним дерби «Локомотива» и «Спартака» выступила на «РЖД Арене» в необычной для себя роли – в роли диджея. Коротким видео делится пресс-служба ФОНБЕТ Кубка России.

На разогреве перед матчем Загитова сыграла диджей сет с казахстанским диджеем Imanbek, который является обладателем музыкальной премии «Грэмми-2021».

Напомним, что дерби «Локо» и «Спартака» стартует через считаные минуты. Ранее команды уже огласили стартовые составы, на поле с первых минут появятся самые звёздные новички «Локомотива» - Артём Дзюба, Игорь Смольников и Сергей Пиняев. Не пропустите трансляцию, начало матча – в 20:00 по московскому времени.