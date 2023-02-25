Шалимов: Промес ничем не запомнился в дерби с «Локомотивом»

Российский тренер Игорь Шалимов оценил игру нападающего «Спартака» Куинси Промеса в первом четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России против «Локомотива» (1:0).

«Промес — боевая единица, но не запомнился ничем. Ему будут давать получать игровой тонус через матчи, но и Куинси должен обязательно помогать, нельзя допускать осечки в чемпионате, если «красно-белые» хотят догнать «Зенит», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, 31-летний нидерландец пропустил зимние сборы «красно-белых» и готовился по индивидуальной программе. В текущем сезоне Промес забил 17 мячей и записал на свой счет 7 голевых передач в 24 матчах во всех турнирах.