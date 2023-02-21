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Кубок России

​Салихова: «Журналистам и блогерам в раздевалке «Спартака» делать нечего»

21 Февраля 2023 • 19:29 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
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Через 23 ч. 24 мин.

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на отказ московского клуба в допуске журналистов в раздевалку.

«Если кого-то пускать, то только для документального киношедевра в стиле All or Nothing, а журналистам и блогерам там делать нечего. Если клуб захочет, то сам покажет, что было в раздевалке после игры, на своих ресурсах», - высказалась Салихова, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Как известно, в регламенте Фонбет Кубка России прописан допуск журналистов в раздевалку победителя матча, но исключительно с позволения клуба.

Первый четвертьфинальный матч национального кубка между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдёт в среду, 22 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зарема Салихова
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