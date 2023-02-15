Кавазашвили: «Появление Дзюбы повышает шансы «Локомотива» в матче со «Спартаком» в два раза»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался в преддверии матча плей-офф Фонбет Кубка России между «красно-белыми» и «Локомотивом».

«Это будет очень интересный матч. Уверен, если Дзюба выйдет в старте, это сделает «Локомотив» намного сильнее в атаке. Думаю, его появление повышает шансы команды в матче со «Спартаком» в два раза», — приводит слова Кавазашвили «Матч ТВ».

По мнению эксперта, если Дзюба сыграет на своем уровне хотя бы один тайм, то его уже можно будет назвать лучшим нападающим в чемпионате.

Первый матч между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится 22 февраля, стартовый свисток арбитра запланирован на 20:00 по московскому времени.