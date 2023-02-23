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Александр Мостовой: «Гол Магкеева для меня чистый, чистейший гол» эксклюзив

23 Февраля 2023 • 14:27 Комментировать (1)
Локомотив Москва
0:1
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал гостевую победу «красно-белых» над «Локомотивом».

«Игра мне понравилась. Градусы в Москве понизились, игру могли и перенести даже. Но как видим, качество поля было нормальным. Игра была веселой. В первом тайме «Спартак» владел инициативой. У «Локо» сильно нервничали все футболисты, были какие-то перенапряженные. Было много у них потерь и брака. «Спартак» смотрелся спокойнее и увереннее. А во втором тайме все перевернулось. «Локомотив» вышел и сразу начал давить, создавал много опасных моментов.

Гол Магкеева для меня чистый. Чистейший гол. Не понимаю, почему отменили. Якобы Камано влиял на ситуацию. Но там он никак не влиял на эпизод. Он ни при чем. Может, ещё отменим, потому что болельщики с первого ряда что-то выкрикнули и помешали?» - сказал Мостовой.

Напомним, что спартаковцы победили со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Александр Мостовой
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Комментарии (1)
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One Live
23 Февраля 2023 в 14:44
алкаш как всегда что - то вякает в адрес Спартака! Игрок был классный, но сейчас превратился в какое - то говно обиженное!
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