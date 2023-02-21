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Кубок России

Пономарёв: «Динамо» не выдержит в Самаре, а «Локомотив» навяжет борьбу «Спартаку» эксклюзив

21 Февраля 2023 • 14:59 Комментировать
Ростов
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Урал
22.02 17:30

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о предстоящих кубковых матчах 1/4 финала 1 этапа (Путь регионов).

- В стадии 1/4 финала (Путь РПЛ) сыграют четыре пары: «Ростов» – «Урал», «Локомотив» - «Спартак», «Крылья Советов» – «Динамо» и ЦСКА – «Краснодар». Какие противостояния вам наиболее интересны?

- Конечно, «Локомотив» - «Спартак» и ЦСКА с «Краснодаром». «Железнодорожники» подписали двух ветеранов: Дзюбу и Смольникова, а в ЦСКА я не вижу перспектив в нападении. Думаю, «армейцы» будут играть в пять полузащитников с Чаловым в атаке. Или Заболотным. В команде есть атакующие полузащитники: Карраскаль, Обляков, но надо было приобретать быстрых форвардов, которые будут предлагать себя все время вперед. Таких нападающих у ЦСКА нет. Вопросов много по трансферной кампании. Нужны скоростные ребята, но у нас в России их нет.

- И все-таки ЦСКА для вас фаворит в этой паре?

- Как сказать. То, что «армейцы» проиграли «Динамо», это не показатель. Там был полуэкспериментальный состав. Самое главное, что я не увидел напора, вдохновенной, агрессивной игры. Что такое один удар по воротам Заболотного за весь матч? И у Облякова был один момент. Это никуда не годится. Надо проявлять больше агрессии. А все тяготеют к тому, чтобы получать мяч в ноги. Это гораздо проще, чем предлагать себя вперед. Нужны скоростные качества, хорошая подготовка. Это очень накладно. А все ищут легкой жизни.

- В каких парах могут быть неожиданные результаты?

- Уверен, «Спартак» выиграет у «Локомотива». «Армейцы» тоже выиграют, как и «Ростов».

- Почему так уверены в победе ростовчан над «Уралом»? На Зимнем кубке РПЛ команда Карпина выглядела невзрачно.

- На результаты контрольных матчей никогда не стоит обращать внимание. Тренер всегда смотрит только на рисунок игры команды: что она может делать и на что способна. То, что не получается, не так страшно, потому что в перспективе все получится, если создаются голевые ситуации. Это самое главное.

- «Ростов» не усилился в это трансферное окно. Это может стать проблемой?

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- Не думаю. У Карпина хорошие, интересные ребята, длинная лавка.

- «Спартак» легко разделается с «Локомотивом» или будет упорная борьба?

- Будет борьба, но «Спартак» по составу, исполнительскому мастерству, мышлению повыше «Локомотива».

- Тогда каким образом «железнодорожники» смогут навязать борьбу?

- Это вопрос. Они взяли возрастных ребят. Смольников, может, потянет две-три игры в обороне, а потом подсядет. Не выдержит нагрузку. В 36 лет это тяжело.

- Чего ожидаете от противостояния «Крыльев Советов» с «Динамо»?

- «Динамо» мне в последних матчах не понравилось. Даже во встрече с ЦСКА. Там просто «армейцы» плохие были. У «бело-голубых» нет организованной в атаки, в обороне. Каждый играет за себя. Коллективной игры нет абсолютно. Думаю, динамовцы в Самаре не выдержат.

- Кто выиграет Кубок России?

- Фавориты традиционные: «Спартак», «Зенит». Также конкуренцию может составить ЦСКА.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
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