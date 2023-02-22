Карпин: «На стрижку Байрамяна были споры, на мою - нет»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- В последнем матче с «Араратом» не играл Николай Комличенко. жив-здоров, все нормально, не травмирован?

- Да, жив-здоров, он пропустил последнюю неделю из-за вируса, была температура, плохо себя чувствовал. На последней неделе 3-4 дня пропустил и не получил ту нагрузку, которую должен был получить, поэтому, естественно, к игре не был готов с «Араратом». Сейчас в запасе есть, так что я думаю, сможет выйти.

- Последние пару дней в соцсетях появилась информация о вашем споре с Байрамяном. Это фейк или правда? Что вы пострижетесь, или он в случае если команда займет или не займет третье место по итогам сезона?

- То, что я не постригусь, это 500%, какой бы спор ни был. По-моему, такого спора не было, другие были, да. А то, что на стрижку Байрамяна были споры, да. На мою - нет. Я точно не буду, об этом и разговоров быть не может.