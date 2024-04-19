Защитник «Спартака» Чернов: «Зенит» убивал время»

Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о минувшем кубковом матче с «Зенитом».

«Зенит» все равно больше мяч держал в конце, убивал время. Мы чуть подсели, но и сопернику ничего особо не дали сделать», — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

Напомним, по итогам двух сыгранных матчей «Зенит» одолел «Спартак» со счетом 2:1 и вышел в финал Кубка России Пути РПЛ, а «красно-белые» опустились в Путь регионов.

В текущем сезоне Чернов принял участие в 20 матчах во всех турнирах и записал на свой счет один голевой пас.

21 апреля «Спартак» встретится на выезде с «Ростовом» в рамках 25-го тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 20:30 по мск.