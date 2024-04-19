Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Защитник «Спартака» Чернов: «Зенит» убивал время»

19 Апреля 2024 • 13:11 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва

Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о минувшем кубковом матче с «Зенитом».

«Зенит» все равно больше мяч держал в конце, убивал время. Мы чуть подсели, но и сопернику ничего особо не дали сделать», — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

Напомним, по итогам двух сыгранных матчей «Зенит» одолел «Спартак» со счетом 2:1 и вышел в финал Кубка России Пути РПЛ, а «красно-белые» опустились в Путь регионов.

В текущем сезоне Чернов принял участие в 20 матчах во всех турнирах и записал на свой счет один голевой пас.

21 апреля «Спартак» встретится на выезде с «Ростовом» в рамках 25-го тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 20:30 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Никита Чернов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Апреля
13:11
Защитник «Спартака» Чернов: «Зенит» убивал время»
18 Апреля
20:22
Кавазашвили — об игре Максименко: «Феноменально»
19:41
Игонин высказался о ничьей «Зенита» со «Спартаком»
19:38
Чухлов: «Зенит» в среду играл в «энергосберегающем режиме»
16:37
Шикунов: «Максименко спас «Спартак» от поражения»
14:13
Мацуев назвал выход Джикии самым светлым пятном «Спартака» в матче с «Зенитом»
12:10
Кавазашвили: «Ничья «Спартака» - заслуга Саши Максименко»
10:55
Аршавин: «Нино и Эракович «хавали» Соболева»
10:37
Бубнов: «Спартак» не наиграл даже на ничью»
10:14
Ловчев признал, что «Зенит» сильнее «Спартака»
17 Апреля
23:55
Денисов объяснил, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Зенитом»
23:39
Салихова — о матче со «Спартаком»: «Зенит» грозился жарить мясо, а получились овощи рататуй»
23:20
Кузьмичёв: «Очень важно, что Джикии дали почувствовать нить игры»
23:16
Чернов оценил шансы «Спартака» на выход в финал Кубка России
22:50
Слишкович: «Когда Джикия на поле, это чувствуется» 1
22:49
Защитник «Зенита» Родригао похвалил голкипера «Спартака» Максименко
22:44
Игрок «Зенита» Мантуан — о матче со «Спартаком»: «Сейчас 0:0, но это не проигрыш»
22:44
Слишкович: «Зенит» заслуженно прошёл дальше»
22:41
«Спартак» установил антирекорд клуба в Кубке России без гостевых побед
22:38
Семак: «Естественно, ничего не меняется, у нас цель - чемпионат»
22:29
Семак: «В последних матчах мы не забиваем то количество мячей в пропорции к созданным моментам»
22:27
«Зенит» опять возил «красно-белых»: из-за кого «Спартак» чуть не проиграл в Санкт-Петербурге 1
22:21
Семак: «Новая позиция Караваева - не сюрприз для «Спартака»
22:18
Дасаев — об игре Максименко в матче с «Зенитом»: «Так и надо держать!»
22:11
Червиченко раскритиковал матч «Зенита» и «Спартака» в Кубке России
22:10
Семак: «Сегодня мы абсолютно заслуженно наиграли на победу»
22:04
Семак: «Что касается отмены гола, отменили и отменили»
22:01
Судья Федотов считает, что арбитры правильно не назначили пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Зенитом»
21:56
Семак: «Сказать, что мы счастливы, нельзя» 2
21:33
«Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России 20
21:33
«Зенит» продолжает не проигрывать этой весной
21:02
Джикия вышел на поле в следующем матче «Спартака» после отставки Абаскаля 2
19:35
Семак объяснил выход на поле Сантоса и Адамова
19:30
Слишкович: «Сейчас не время вернуть Джикию в состав»
19:23
Классен: «Пытались готовиться к «Зениту» так же, как с Абаскалем»
19:03
Агент высказался о состоянии Бабича
19:00
«Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 11
18:31
Теперь без Абаскаля: Слишкович выбрал состав «Спартака» на битву с «Зенитом»
18:31
Тюкавин приблизил «Динамо» к выходу в следующий раунд
18:30
«Зенит» объявил состав на кубковую игру со «Спартаком»
17:14
Бабич и Зобнин пропустят битву «Спартака» с «Зенитом»
16:38
Матч «Зенит» - «Спартак» побьёт рекорд по посещаемости в Кубке России
16:38
Колосков: «Будет интересно, как увольнение Абаскаля скажется на «Спартаке»
16:24
Чанов: «ЦСКА может пройти «Зенит» в Кубке России»
16:11
Червиченко: «В «Спартаке» есть ребята, которые могут сильно огорчить «Зенит»
15:43
Бушманов: «У «Спартака» есть шансы в матче с «Зенитом»
15:40
Камоцци: «Думаю, что победа «Спартака» невозможна»
15:31
Бушманов: Появление Джикии добавит эмоций «Спартаку» в матче с «Зенитом»
14:30
Первак уверен, что «Спартак» не утвердит Слишковича 1
14:21
Тернавский объяснил, за счёт чего «Спартак» может выдать хорошую игру с «Зенитом»
14:07
Широков — о Джикии: «Он три года не играл, что ли? Поймать игровой ритм займёт 20 минут»
13:16
Непомнящий: «Мотивация у «Спартака» в матче с «Зенитом» будет запредельной»
13:00
Деменко: «Джикию могут поставить на матч с «Зенитом»
12:51
Ставка и прогноз на матч Зенит — Спартак Кубка России — 17 апреля 2024
11:30
Борис Игнатьев оценил шансы «Спартака» победить «Зенит»
11:00
Булыкин ответил, есть ли у «Спартака» шансы против «Зенита»
10:30
Тарханов оценил шансы в дуэли «Зенита» и «Спартака»
10:00
Сёмин высказал мнение о матче «Зенита» и «Спартака»
09:30
Николаев: «Зенит» обыграет «Спартак», но будет непросто»
09:14
Орлов: «Спартак» сейчас — раненый зверь, и он опасен»
09:00
Первый блин Слишковича: Вероятные составы «Спартака» и «Зенита» на матч Пути РПЛ Кубка России
02:11
Зенит - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн
16 Апреля
21:38
Орлов назвал условие для разгрома «Спартака» «Зенитом»
20:47
Хавбек «Спартака» Мозес пропустит битву с «Зенитом» 1
20:09
Александр Горшков: «Спартаку» в игре с «Зенитом» будет нечего терять»
19:14
Прогноз на точный счёт матча Зенит — Спартак Кубка России — 17 апреля 2024
18:38
Гладилин не стал исключать появления Джикии в матче с «Зенитом»
17:49
Ставка и прогноз на матч Зенит — Спартак Кубка России — 17 апреля 2024
16:47
Пименов: «Не думаю, что отставка Абаскаля встряхнёт «Спартак»
15:30
Радимов оценил шансы «Спартака» на победу в матче с «Зенитом»
15:11
«Зенит» анонсировал жарку мяса перед матчем со «Спартаком» 3
13:39
Смородская: «Весь тренерский штаб Абаскаля должен быть уволен»
13:27
Бородюк: «Только сам «Зенит» может помешать себе стать чемпионом»
13:14
Кузьмичёв считает, что отставка Абаскаля должна помочь «Спартаку» в матче с «Зенитом»
13:09
Масалитин дал прогноз на матчи Кубка России 2
11:55
Губерниев: «Спартак» надо встряхнуть»
11:00
Защитник «Зенита» Эракович поделился ожиданиями от матча против «Спартака»
15 Апреля
21:41
Мор объяснил, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Зенит»
20:06
Кечинов прогнозирует появление Джикии в матче с «Зенитом»
20:06
Булыкин: «Спартаку» по силам создать проблемы «Зениту»
19:18
Лепёхин не видит фаворита в матче «Зенит» - «Спартак»
18:08
Дьяков: «Джикия может появиться в старте с «Зенитом»
17:48
Петржела: «Игра в Кубке не так важна для «Зенита»
14:41
Семак рассказал о плане по составу на матч со «Спартаком»
14:36
Семак объяснил, как увольнение Абаскаля усложняет жизнь «Зениту»
14:22
Клаудиньо высказался об отставке Абаскаля из «Спартака»
14:19
Мельников: «Зенит» обыграет «Спартак» малой кровью»
14:03
Семак назвал одного игрока «Зенита», который точно не сыграет со «Спартаком»
14:02
Семак — об Абаскале: Он хорошо работал 2
13:46
Семак высказался об увольнении Абаскаля из «Спартака»
13:38
Семак поделился ожиданиями от матча против «Спартака»
13:31
Клаудиньо — о матче против «Спартака»: «Мы совершенно точно будем играть только на победу»
13:16
Туфрин: «Уверен, что «Зенит» без проблем пройдёт «Спартак» в Кубке»
14 Апреля
20:54
Деменко рассказал о задачах «Спартака» на остаток сезона
15:49
«Спартак» назвал тренера на ближайший матч
15:23
«Спартак» решил отправить Абаскаля в отставку 1
13 Апреля
20:00
Бояринцев: «Спартаку» нужно бросить все силы на Кубок России»
11 Апреля
20:55
Митрофанов оценил шансы «Спартака» пройти «Зенит» в Кубке России
07 Апреля
10:47
Титов: «Даже при поражении в Петербурге «Спартак» ещё сможет сыграть с «Зенитом» в финале Кубка России» 1
06 Апреля
17:34
Когда «Зенит» примет «Спартак»: утверждено расписание Кубка России
04 Апреля
23:17
Игнатьев рассказал, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Зенит» в Кубке России
22:34
Григорян: У «Спартака» нет никаких шансов пройти «Зенит» в Кубке России
18:51
Титов оценил игру Педро в матче со «Спартаком»: «Маленький вундеркинд»
18:07
«Грязные тряпки стирают дома». Рианчо — о критике Абаскаля в адрес игроков «Спартака»
03 Апреля
19:56
Титов — о матче с «Зенитом»: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» показал, что умеет забивать без Промеса»
18:38
Игрок «Зенита» Педро сравнил чемпионаты Бразилии и России
18:27
Павлюченко — о матче «Спартак» — «Зенит»: «У «красно-белых» проблемы в обороне, а петербуржцы опасны в атаке»
15 Марта
16:20
«Это же принципиальное противостояние»: Гаджиев — о матче «Спартак» — «Зенит»
14:47
Зобнин — о противостоянии против «Зенита» в Кубке России: «Постараемся не разочаровать»
14:41
Кузьмичёв: Учитывая состояние «Спартака», «Зенит» пройдёт дальше 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов Анчелотти назвал одного из самых опасных игроков «Манчестер Сити» Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо В «Барселоне» изменили решение по Хави Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала» Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» «отличной новостью» Дембеле прокомментировал победу «ПСЖ» над «Барселоной» в Лиге чемпионов Мбаппе написал три слова после разгрома «Барселоны» 4:1 «Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 В «Барселоне» изменили решение по Хави На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов
Спортивные новости
Кучеров стал лучшим бомбардиром НХЛ в сезоне 2023/2024 «Металлург» дома переиграл «Локомотив» в первом финальном матче плей-офф КХЛ Канарейкин: «Магнитка» прямо огня в полыня идет» Бывший нападающий «Металлурга» рассказал, чего ждет от финала Кубка Гагарина Канарейкин назвал победителя Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Апреля
13:42 · Кубок России
Шалимов считает, что ЦСКА заслуживает победы в Кубке России
13:11 · Кубок России
Защитник «Спартака» Чернов: «Зенит» убивал время»
12:51 · Кубок России
Защитник «Спартака» Чернов рассказал, с кем хотел бы встретиться в финале Кубка России
11:57 · Кубок России
Семак высказался об отменённом голе «Зенита» в матче со «Спартаком»
07:49 · Кубок России
Алдонин рассказал, как ЦСКА победить «Зенит»
18 Апреля
20:27 · Кубок России
Экс-игрок «Зенита» Веденеев: «У «Спартака» осталось одно только имя»
20:22 · Кубок России
Кавазашвили — об игре Максименко: «Феноменально»
20:12 · Кубок России
Гранат: «Надеюсь, «Динамо» возьмёт реванш у «Спартака»
19:51 · Россия. Премьер-лига
Денисов: «Спартак» будет бороться за чемпионство и Кубок 1
19:41 · Кубок России
Игонин высказался о ничьей «Зенита» со «Спартаком»
19:38 · Кубок России
Чухлов: «Зенит» в среду играл в «энергосберегающем режиме»
19:28 · Россия. Премьер-лига
Маркао: «Желаю, чтобы «Спартак» завоевал Кубок России»
19:18 · Кубок России
Чухлов считает, что в России нужно создать Кубок лиги для клубов из РПЛ
18:33 · Кубок России
Названа символическая сборная полуфиналов Кубка России
16:46 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Спартака» Угальде пропустит кубковый матч с «Динамо»
Все новости