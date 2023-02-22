Президент «Урала» Иванов: «Трансферов не будет, мы летом взяли много футболистов»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал о причине отсутствия трансферов клуба во время зимнего окна.

«У нас не было трансферов. Их не будет. Трансферное окно почти закончилось. Мы в летнее трансферное окно взяли много футболистов», — заявил руководитель клуба Премьер-лиги в интервью изданию «РБ Спорт». Иванов отметил, что клубу хватило летних сделок для формирования состава.

Напомним, что «Урал» находится на десятой строчке, набрав 21 очко. Сегодня, 22 февраля, в рамках 1/4 финала Пути РПЛ екатеринбуржцы сыграли вничью с «Ростовом» со счётом 1:1.