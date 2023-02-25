Шалимов — о матче «Ростов» — «Урал»: «Качество поля было хуже, чем в Москве»

Экс-главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором команда из Екатеринбурга сыграла вничью с «Ростовом» (1:1).

Специалист раскритиковал качество газона на стадионе в Ростове-на-Дону, но похвалил игроков хозяйской команды Даниила Уткина и Николая Комличенко, которые и соорудили ответный гол на 67-й минуте.

«В Ростове-на-Дону было очень плохое качество поля — удивительно, но хуже, чем в Москве. В таких условиях вариант игры один «долби вперёд — лови момент». Мяч ни у кого не держался, по моментам поагрессивнее были гости», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Второй матч между «Уралом» и «Ростовом» состоится 27 февраля в Екатеринбурге и начнётся он в 17:00 по московскому времени.