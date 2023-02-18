Назначен арбитр на матч «Локомотив» - «Спартак»

Пресс-служба Российского футбольного союза обнародовала информацию о судейских назначениях на ряд матчей Фонбет Кубка России, которые пройдут уже на следующей неделе. Московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» 22 февраля обсудит бригада Владислава Безбородова. Главным у мониторов ВАР будет Иван Сиденков.

Если говорить о других первых четвертьфиналах пути РПЛ, то на них отработают следующие рефери:

«Ростов» - «Урал»: Евгений Кукуляк (в поле), Алексей Амелин (ВАР);

«Крылья Советов» - «Динамо»: Артём Чистяков (в поле), Василий Казарцев (ВАР);

ЦСКА – «Краснодар»: Павел Кукуян (в поле), Евгений Турбин (ВАР).