Мелёхин: «Хотелось бы пройти дальше в Кубке России»

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин ответил на вопрос, является ли «Балтика» проходимым соперником в Кубке России.

«Сейчас к «Уралу» готовимся. Дальше — посмотрим. Конечно, хотелось бы дальше пройти в Кубке и сделать приятное болельщикам», — приводит слова Мелёхина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 24 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Матч второго этапа 1/2 финала Кубка России Пути регионов между «Ростовом» и «Балтикой» пройдет 2 мая. Начало встречи запланировано на 19:15 по московскому времени.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является столичный ЦСКА.