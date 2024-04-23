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Мелёхин: «Хотелось бы пройти дальше в Кубке России»

23 Апреля 2024 • 17:37 Комментировать
Балтика
...
Ростов
02.05 19:00

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин ответил на вопрос, является ли «Балтика» проходимым соперником в Кубке России.

«Сейчас к «Уралу» готовимся. Дальше — посмотрим. Конечно, хотелось бы дальше пройти в Кубке и сделать приятное болельщикам», — приводит слова Мелёхина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 24 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Матч второго этапа 1/2 финала Кубка России Пути регионов между «Ростовом» и «Балтикой» пройдет 2 мая. Начало встречи запланировано на 19:15 по московскому времени.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является столичный ЦСКА.

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Сегодня, 23 Апреля
17:37
Мелёхин: «Хотелось бы пройти дальше в Кубке России»
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