Алдонин рассказал, как ЦСКА победить «Зенит»

Экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о финале Пути РПЛ Кубка России, в котором «армейцам» будет противостоять петербургский «Зенит».
«ЦСКА будет крайне тяжело пройти «Зенит», но у «армейцев» есть шансы. В финале Пути РПЛ не будет права на ошибку. ЦСКА может пройти «Зенит», если сыграет строго и жестко, на грани дозволенного», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
Первый поединок финала Пути РПЛ состоится в период с 30 по 2 мая.
Добавим, что в Российской премьер-лиге петербургский клуб занимает первое место, а подопечные Владимира Федотова находятся на четвертой строчке.
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