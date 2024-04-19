Алдонин рассказал, как ЦСКА победить «Зенит»

«ЦСКА будет крайне тяжело пройти «Зенит», но у «армейцев» есть шансы. В финале Пути РПЛ не будет права на ошибку. ЦСКА может пройти «Зенит», если сыграет строго и жестко, на грани дозволенного», - передает слова эксперта «РБ Спорт».