Ганчаренко: «Думать, что было в прошлом году, не стоит»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- Очень сложная дорога у вас получилась, плюс вы недавно прилетели со сборов и сразу отправились в Ростов-на-Дону. Насколько ребята акклиматизировались и готовы к матчу?

- Это не имеет никакого значения. Также как «Ростов», все мы каким-то образом добирались. К игре этого никакого отношения не имеет.

- То есть, логистика вас никак не выбила из колеи?

- Конечно, нет.

- Нет приобретений у вас нынешней зимой, только переподписали Каштанова. Довольны всеми позициями?

- Да, у нас достаточно широкий, сбалансированный состав, даже с учетом травмы имеем возможность выставить хороший стартовый состав и резервный.

- Перед зимней паузой вы выдали такую хорошую концовочку. Там у вас, если не ошибаюсь, пять матчей. Победный настрой также сохранили после зимы?

- Об этом думать, что было в прошлом году, не стоит. Нам важно, чтобы вся концентрация и энергия была на сегодняшнем матче.