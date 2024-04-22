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Кубок России

Байрамян: «У «Ростова» есть хорошие шансы пройти дальше в Кубке России»

22 Апреля 2024 • 15:31 Комментировать
Балтика
...
Ростов
02.05 19:00

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян оценил перспективы южан в борьбе за Кубок России.

Напомним, в 1/2 финала Пути регионов «Ростов» встретится с калининградской «Балтикой».

«У нас есть хорошие шансы пройти вперёд. Дальше видно будет. Все ведущие клубы российского футбола ещё в игре. Будем играть» — цитирует Байрамяна «Чемпионат».

В текущем сезоне Байрамян провёл за «Ростов» 27 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

Матч «Ростов» — «Балтика» состоится 2 мая на домашней арене южан. Начало — в 19:15 по московскому времени. Отметим, что в другой полуфинальной паре встретятся «Спартак» и «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Хорен Байрамян

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БАЛТИКА РОСТОВ
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