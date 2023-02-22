Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Ростов» и «Урал» не выявили сильнейшего в первом официальном матче 2023-го года

22 Февраля 2023 • 19:25 Комментировать
Ростов
1:1
Урал
окончен

«Ростов» и «Урал» сыграли в рамках 1/4 финала Кубка России.

Протокол игры  
Ростов1:1Урал
  6'Каштанов Алексей (0:1)
(1:1) Комличенко Николай67'  
Песьяков СергейСильянов АлександрМелёхин ВикторОсипенко МаксимЧернов ЕвгенийГлебов ДанилСелява Александр 46' (Комличенко Николай ( 46') Уткин ДаниилЩетинин КириллБайрамян ХоренГоленков Егор 71' (Лангович Андрей ( 71'  76')
Запасные: Прохин ДанилаБочаров ПавелПолоз ДмитрийТугарев РоманЦулая МихаилКомаров ИванШанталий ДаниилТерентьев ДенисМиронов Андрей СергеевичМельников Степан
Помазун ИльяКулаков ДенисФилипенко ЕгорЭмерсон РамосБевеев Мингиян  76'Мишкич Даниэль 46' (Подберёзкин Вячеслав ( 46') Сунгатулин ФанильРанджелович Лазар 80' (Юшин Александр ( 80') Бикфалви Эрик 78' (Влут Рай ( 78') Егорычев АндрейКаштанов Алексей
Запасные: Мосин ЕгорТатаринов ЕвгенийБаклов ОлегМамин АртёмЖелезнов ЮрийГогличидзе ЛеоБегич Сильвие
22 февраля. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

 

«Ростов» и «Урал» открыли российский футбольный сезон 2023-го года. В 1/4 финала пути РПЛ Кубка России команды играют по два матча – в первом хозяевами были футболисты из Ростова. Действительно, 22 февраля лучше играть поближе к югу России. Карпин и Ганчаренко не стали «экономить» на Кубке России, тренеры по возможности выставили лучших футболистов, на скамейке запасных мы наблюдали лишь Полоза, Комличенко и Подберёзкина.

«Урал» с первых же минут показал какое-то неимоверное рвение, буквально огорошив «Ростов». Уже на четвёртой минуте «шмели» заработали пенальти. Мингиян Бевеев с левого фланга забросил мяч в штрафную, Лазар Ранджелович попытался пробить по воротам, но вместо этого получился пас на Бикфалви. Удар Эрика заблокировали, подбор выиграл Даниэль Мишкич и тоже пробил, а мяч попал в руку Александру Селяве.

Две минуты разделили штурм «Урала» и удар с пенальти. Алексей Каштанов подождал, пока арбитры всё проверили, и спокойно разбросал по разным углам Песьякова и мяч – 0:1. «Ростов» ответил робким прострелом Чернова, до которого Голенков не добрался, а вот Каштанов продолжил серьёзно напрягать южан. Алексей обокрал соперника и нашёл передачей Бикфалви. Эрик вывел на ударную позицию Ранджеловича, но тот не попал в «девятку».

И ещё два супермомента загубил «Урал» в первой половине встречи. Голенков пришёл помочь обороне и вдруг решил скинуть мяч на Сунгатулина, Фаниль пробил в касание, но заблокировал его попытку Чернов. А потом ещё и Осипенко вступился за своего голкипера, героически бросившись под удар Ранджеловича, палившего с шести метров. Во втором тайме ситуация изменилась. «Урал» намеренно отдал инициативу или «Ростов» забрал своей активностью, но атаковали только «жёлто-синие».

Опасность пошла не сразу, практически в первой же толковой атаке хозяева сравняли счёт. На 67-й минуте Даниил Уткин мягким навесом находит свежего Комличенко на линии вратарской, а Николай просто не может промахнуться из такой позиции – 1:1. Теперь уже «Ростов» успокоился, проведя концовку матча инертно. А «Урал» должен был вырывать победу. Каштанов опять перехватил мяч в центре поля, далее выведя Юшина на рандеву с Песьяковым. Александр пробил неплохо, однако Сергей вышел победителем в этой дуэли, сохранив равный счёт.

Первый официальный матч российского сезона 2023-го года завершён вничью – 1:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Урал
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ростов Ростов
Урал Урал
1
1
1.75 3.90 4.70
Видео
22.02.23 в 20:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Спартак Москва Спартак Москва
4.25 4.00 1.80
Видео
23.02.23 в 15:00
Крылья Советов Крылья Советов
Динамо Москва Динамо Москва
2.25 3.65 3.10
Видео
23.02.23 в 17:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Краснодар Краснодар
1.85 3.90 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Февраля
19:39 · Кубок России
Комличенко признан лучшим игроком матча «Ростов» - «Урал»
19:30 · Кубок России
Галактионов: «Упор на Кубок? Нет, мы не разделяем турниры»
19:30 · Кубок России
«Локомотив» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:19 · Кубок России
Оба главных тренера получили жёлтые карточки в кубковом матче «Ростова» и «Урала»
19:01 · Кубок России
​ЦСКА – «Краснодар»: прогноз на матч Фонбет Кубка России – 23 февраля 2023
18:51 · Кубок России
Полузащитник «Урала» Шатов может восстановиться к ответной игре с «Ростовом»
18:41 · Кубок России
«Крылья Советов» - «Динамо»: прогноз на матч Фонбет Кубка России – 23 февраля 2023
18:39 · Кубок России
Дзюба попал в заявку «Локомотива» на матч со «Спартаком»
18:35 · Кубок России
Кечинов дал совет участникам дерби «Локомотива» и «Спартака»
18:15 · Россия. Первая лига
Ульяновская «Волга» пополнилась нигерийским защитником
18:14 · Россия. Премьер-лига
Рахимов считает подписание Дзюбы усилением для «Локомотива»
18:12 · Кубок России
Сенников — о дерби «Локомотив» - «Спартак»: Минус 20 — это уже критически, в минус 14 можно играть
18:08 · Россия. Премьер-лига
Артём Ребров вспомнил самый холодный матч в карьере
17:53 · Кубок России
«Локомотив» - «Спартак»: первый замер температуры показал минус 11
17:48 · Кубок России
Первый гол в 2023 году в России был забит с пенальти
Все новости