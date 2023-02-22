«Ростов» и «Урал» не выявили сильнейшего в первом официальном матче 2023-го года

«Ростов» и «Урал» сыграли в рамках 1/4 финала Кубка России.

«Ростов» и «Урал» открыли российский футбольный сезон 2023-го года. В 1/4 финала пути РПЛ Кубка России команды играют по два матча – в первом хозяевами были футболисты из Ростова. Действительно, 22 февраля лучше играть поближе к югу России. Карпин и Ганчаренко не стали «экономить» на Кубке России, тренеры по возможности выставили лучших футболистов, на скамейке запасных мы наблюдали лишь Полоза, Комличенко и Подберёзкина.

«Урал» с первых же минут показал какое-то неимоверное рвение, буквально огорошив «Ростов». Уже на четвёртой минуте «шмели» заработали пенальти. Мингиян Бевеев с левого фланга забросил мяч в штрафную, Лазар Ранджелович попытался пробить по воротам, но вместо этого получился пас на Бикфалви. Удар Эрика заблокировали, подбор выиграл Даниэль Мишкич и тоже пробил, а мяч попал в руку Александру Селяве.

Две минуты разделили штурм «Урала» и удар с пенальти. Алексей Каштанов подождал, пока арбитры всё проверили, и спокойно разбросал по разным углам Песьякова и мяч – 0:1. «Ростов» ответил робким прострелом Чернова, до которого Голенков не добрался, а вот Каштанов продолжил серьёзно напрягать южан. Алексей обокрал соперника и нашёл передачей Бикфалви. Эрик вывел на ударную позицию Ранджеловича, но тот не попал в «девятку».

И ещё два супермомента загубил «Урал» в первой половине встречи. Голенков пришёл помочь обороне и вдруг решил скинуть мяч на Сунгатулина, Фаниль пробил в касание, но заблокировал его попытку Чернов. А потом ещё и Осипенко вступился за своего голкипера, героически бросившись под удар Ранджеловича, палившего с шести метров. Во втором тайме ситуация изменилась. «Урал» намеренно отдал инициативу или «Ростов» забрал своей активностью, но атаковали только «жёлто-синие».

Опасность пошла не сразу, практически в первой же толковой атаке хозяева сравняли счёт. На 67-й минуте Даниил Уткин мягким навесом находит свежего Комличенко на линии вратарской, а Николай просто не может промахнуться из такой позиции – 1:1. Теперь уже «Ростов» успокоился, проведя концовку матча инертно. А «Урал» должен был вырывать победу. Каштанов опять перехватил мяч в центре поля, далее выведя Юшина на рандеву с Песьяковым. Александр пробил неплохо, однако Сергей вышел победителем в этой дуэли, сохранив равный счёт.

Первый официальный матч российского сезона 2023-го года завершён вничью – 1:1.