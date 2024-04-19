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Кубок России

Семак высказался об отменённом голе «Зенита» в матче со «Спартаком»

19 Апреля 2024 • 11:57 Комментировать

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об отмененном голе форварда Матео Кассьерры в ответном матче Кубка России со столичным «Спартаком». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«У нас есть система определения офсайда, она одинакова для всех. Поэтому никаких вопросов по отмененному голу Кассьерры у меня нет», - передает слова главного тренера пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, что судья Алексей Сухой не засчитан гол Кассьерры, поскольку система VAR определила положение вне игры у защитника Дугласа Сантоса перед подачей на колумбийца.

«Зенит» одолел «Спартак» по сумме двух матчей и пробился в финал Пути РПЛ Кубка России.

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Спартак Москва Зенит Сергей Семак Матео Кассьерра ещё теги
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