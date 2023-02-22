Ганчаренко: «Достаточно длинная пауза, но понятия весеннего, зимнего, летнего футбола надо забывать»

Наставник екатеринбургского «Урала» Виктор Ганчаренко высказался о ничейном результате в матче Фонбет Кубка России против «Ростова».

«Достаточно длинная пауза, но понятия весеннего, зимнего, летнего футбола надо забывать. И мы, и «Ростов» готовились в отличных условиях, в Арабских Эмиратах и на хороших газонах», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс». Ганчаренко рассказал, что условия в России и ОАЭ отличаются, отметив, что у его команды были хорошие спарринги во время сборов.

Напомним, что «Урал» и «Ростов» сыграли ничейный матч со счётом 1:1. Ответная встреча 1/4 финала Пути РПЛ состоится в Екатеринбурге в понедельник, 27 февраля.