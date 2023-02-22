Ранджелович: «В России холодно, но мы рады, что скоро начнутся официальные игры»

Нападающий «Урала» Лазар Ранджелович поделился эмоциями от возвращения в Россию после тренировочных сборов.

Сербский футболист пожаловался на морозы, но отметил, что очень рад возвращению официальных матчей.

«Слегка замёрз, когда вернулись, такой уж здесь климат. Мы рады, что скоро будут официальные игры», — цитирует Ранджеловича «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня, 22 февраля, в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России «Урал» встретится с «Ростовом». Начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени.

После 17 туров РПЛ команда из Екатеринбурга занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.